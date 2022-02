3. Liga: Türkgücü München erntet nach Punktabzug und Insolvenz kein Mitleid

Wieder Fußball im Münchner Olympiastadion: So lief das Stadtduell

Sliskovic: „Selbst schuld!“

“Das tut mir für die Jungs unglaublich leid. Das haben sie nicht verdient. Die Strafe ist schon sehr hart. Es wird verdammt schwer, in der Liga zu bleiben“, sagt Petar Sliskovic zu SPORT1 . „Auch für die Fans tut es mir leid. Es ist wirklich sehr bitter. Was die Verantwortlichen des Vereins angeht: ‚Selbst schuld!‘ Es war zu erwarten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Der 31-Jährige war 2020 vom MSV Duisburg zu Türkgücü gewechselt, spielte dort bis Januar dieses Jahres, ehe er sich dem SV Wehen Wiesbaden anschloss. In der vergangenen Saison bildete Sliskovic zusammen mit Sercan Sararer den Topsturm bei Türkgücü. In 29 Einsätzen traf der Kroate 13 Mal.

Im Januar 2021 wollte Sliskovic die Münchner bereits verlassen, damals scheiterte ein Wechsel nach Südkorea aber am Veto von Kivran. Der Unternehmer hat den Geldhahn nun endgültig zugedreht. Wie der DFB mitteilte, setzte sich die harte Strafe aus zwei Sanktionen zusammen.

Türkgücü kann bis Freitag Einspruch einlegen

Neun Punkte werden wegen des Ende Januar gestellten Insolvenzantrags abgezogen, weitere zwei wegen eines Auflagenverstoßes. Türkgücü, mit nun 15 Punkten Tabellenletzter, kann innerhalb einer Woche Widerspruch einlegen. Diese Frist läuft am Freitag ab.

Das ambitionierte Projekt von Kivran ist jedenfalls sechs Jahre nach seinem Einstieg gescheitert. Dabei war der Verein erst im Sommer 2020 mit großen Ambitionen von der Regionalliga Bayern aufgestiegen, der Sprung in die 2. Bundesliga wurde offiziell als Ziel ausgegeben. Knapp zwei Jahre später ist von den anspruchsvollen Plänen nicht mehr viel übrig.

Dayat: „Strafen hat man zu akzeptieren“

“Ein Abzug von elf Punkten ist natürlich nicht leicht zu verkraften, und das ist sozusagen der Abstieg. Mit tun am meisten die Spieler und die Fans leid. Die können am wenigsten dafür“, sagt der ehemalige Türkgücü-Trainer Serdar Dayat SPORT1 .

“Ob dies eine harte Strafe ist oder nicht, kann ich eigentlich nicht kommentieren, da die Statuten dies so vorschreiben. Strafen hat man zu akzeptieren.“

Die schlechten Nachrichten reißen in diesen Tagen nicht ab. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist sogar der Spielbetrieb bis Saisonende in Gefahr. Sollte der Klub bis zum 1. April keinen neuen Geldgeber finden, würde es schwer werden, den Spielbetrieb fortzusetzen.

Zudem berichtet der Kicker , dass die Münchner Schulden bei der Konkurrenz haben. So sei die Ablösesumme von 200.000 Euro für Paterson Chato noch nicht vollständig an Ligakonkurrent Wehen Wiesbaden überwiesen worden. Es sei noch eine sechsstellige Summe offen, schreibt das Magazin.

Grund des Übels: „Fehlende Geduld“

Wie konnte es so weit kommen? „Durch fehlende Geduld“, meint Sliskovic. „Türkgücü ist schnell aufgestiegen - von der siebten bis in die 3. Liga. Und man dachte dann wohl, dass es dort so weiter geht. Aber die Bosse wurden jetzt eines Besseren belehrt.“