Medienrechte: IOC startet Ausschreibung für 2026 und 2028

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Rahmendaten zum Verkauf der europäischen Medienrechte für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo sowie die Sommerspiele 2028 in Los Angeles bekannt gegeben. Die Ausschreibung wird am 10. März veröffentlicht, Bewerbungen sollen bis zum 25. April eingereicht werden.