Schalke 04: So abhängig sind die Knappen von Gazprom - Aufsichtsrat Warnig tritt zurück

Schalke im Gazprom-Dilemma: So abhängig ist der Klub wirklich von den russischen Werbegeldern. Der Krieg im Osten Europas hat nun eine erste Folge für die Knappen.

Seither ist Gazprom in Gelsenkirchen omnipräsent. Der Schriftzug ziert die Brust des Trikots, ist zudem in den Funktionsgebäuden sowie auf weiteren Fanartikeln zu sehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Putin-Vertrauter saß in Schalke-Aufsichtsrat

„Die Zusammenarbeit mit dem russischen Staatsunternehmen Gazprom war, ist und bleibt ein Fehler, der dem FC Schalke 04 seit 2007 singulär Mehreinnahmen beim Hauptsponsoring aber ganzheitlich Mindereinnahmen in fast jedem anderen Bereich (Merch, Hospitality, Sponsoring, PR) gebracht hat“, schrieb Schalke-Fan und Marketing-Spezialist Raphael Brinkert, der die Kampagne der SPD für die Bundestagswahl 2021 verantwortet hat und auf Schalke den Zusammenschluss die „Zukunftself“ initiierte, bei Twitter.

Seine unmissverständliche Forderung (und im Übrigen auch die vieler Fans) lautete: „Wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, muss der Verein qua Leitbild und Eigeninteresse unmittelbar handeln, die Sponsorings kündigen uns sich vom Aufsichtsrat Matthias Warnig distanzieren.“

Warnig tritt aus Aufsichtsrat zurück

Am frühen Donnerstagmorgen hat Russland nun Ziele in der Ukraine beschossen. Warnig selbst zog am Donnerstagvormittag die Konsequenz aus den jüngsten Entwicklungen und legte mit sofortiger Wirkung sein Aufsichtsratsmandat nieder.