AEW Dynamite: Buddy Matthews debütiert und spinnt losen WWE-Faden fort

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat Buddy Matthews (ehemals: Buddy Murphy) sein Debüt für All Elite Wrestling gefeiert und dabei an einen Story-Faden angeknüpft, den WWE einst gesponnen hatte.

Der Australier, der seine prominenteste Rolle bei WWE als Jünger des damals als „Monday Night Messiah“ auftretenden Seth Rollins hatte , schien sich zunächst gegen seinen damaligen Rivalen Malakai (Aleister) Black zu stellen - schloss sich dann aber stattdessen dessen House of Black an.

Buddy Matthews verbündet sich bei AEW mit Malakai Black

Black war gerade dabei, sich an Penta zu rächen und drohte mit einer verheerenden Attacke mit einer Schaufel, als das Licht ausging - bei AEW ein ebenso beliebtes Stilmittel wie einst in der ECW von Blacks Förderer Paul Heyman - und Matthews auftauchte.

Die weiteren Highlights:

- In einer Tag Team Battle Royal zu Beginn der Show triumphierten reDRagon (Bobby Fish & Kyle O‘Reilly), auch auf Kosten der Young Bucks - was die Spannungen zwischen den beiden mit Cole befreundeten Teams verstärkte. Die Szenerie ging über in eine Attacke von World Champion Hangman Page auf seinen Herausforderer Cole, als Rache für den Hinterhalt, in den er vergangene Woche gelockt worden war. reDRagon bekommen beim Pay Per View Revolution eine Titelchance gegen den Jurassic Express, zusammen mit den Siegern einer zweiten Tag Team Battle Royal, als die sich die Young Bucks andeuten.