Tottenham: Teammanager Conte stellt sich in Frage

Nach nur knapp vier Monaten im Amt steht die Zukunft von Teammanager Antonio Conte bei Tottenham Hotspur in Frage. „Ich bin hierher gekommen, um zu versuchen, die Situation in Tottenham zu verbessern“, sagte der 52 Jahre alte Italiener nach einer schmerzlichen 0:1-Niederlage beim Kellerklub FC Burnley: „Aber vielleicht bin ich in diesem Moment nicht so gut.“