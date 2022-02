3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (8-4-1) dürfte der 1. FC Kaiserslautern selbstbewusst antreten. Die Trendkurve des Heimteams geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. Nach 27 Spieltagen und nur fünf Niederlagen stehen für FCK 48 Zähler zu Buche. Wer Lautern als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 100 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am 1. FC Kaiserslautern gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 15-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 3. Liga. FCK ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches elf Punkte.

Auf des Gegners Platz hat Verl noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwölf Zählern unterstreicht. Der Gast krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 17. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des SC Verl zu sein, wie die Kartenbilanz (136-2-0) der vorangegangenen Spiele zeigt. In der Verteidigung von Verl stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die bisherige Ausbeute des SC Verl: fünf Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Verl kann einfach nicht gewinnen.