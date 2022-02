3. Liga: SV Meppen – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will Meppen gegen Osnabrück dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Zuletzt kassierte der SV Meppen eine Niederlage gegen den Sport-Club Freiburg II – die zehnte Saisonpleite. Das letzte Ligaspiel endete für den VfL Osnabrück mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen Eintracht Braunschweig. Das Hinspiel hatte Osnabrück vor eigenem Publikum mit 1:0 für sich entschieden.

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Osnabrück belegt einen guten vierten Platz in der Auswärts-, Meppen einen ebenso guten vierten Platz in der Heimtabelle. Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Der VfL Osnabrück nimmt mit 43 Punkten den vierten Platz ein. Der SV Meppen liegt aber mit nur zwei Punkten weniger auf Platz acht knapp dahinter und kann mit einem Sieg an Osnabrück vorbeiziehen. Dass Meppen den Gegner gerne mit raueren Methoden bearbeitet, zeigen 124 Gelbe Karten und zwei Rote Karten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der VfL Osnabrück davon beeindrucken lässt. Der SV Meppen wie auch Osnabrück haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.