3. Liga: Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Trendkurve von Hallescher FC geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Halle steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer Hallescher FC als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 104 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Acht Siege und neun Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz von Halle gegenüber. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte Hallescher FC.