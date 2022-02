Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Gegen den Sport-Club Freiburg soll Hertha BSC das gelingen, was dem Gast in den letzten sechs Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Letzte Woche gewann Freiburg gegen den FC Augsburg mit 2:1. Damit liegt der SC mit 37 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am letzten Spieltag kassierte die Hertha die zwölfte Saisonniederlage gegen RB Leipzig. Der Sport-Club Freiburg kam im Hinspiel gegen Hertha BSC zu einem knappen 2:1-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Auf des Gegners Platz hat die Hertha noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Hertha BSC ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr die Hertha bisher ein. Gegenwärtig rangiert Hertha BSC auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Defensive der Hertha muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 51-mal war dies der Fall. Die vergangenen Spiele waren für Hertha BSC nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.