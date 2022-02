2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC St. Pauli (Samstag, 13:30 Uhr)

Dem FCI steht gegen St. Pauli eine schwere Aufgabe bevor. Gegen den SV Werder Bremen kam Ingolstadt im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Der FC St. Pauli zog gegen Hannover 96 am letzten Spieltag mit 0:3 den Kürzeren. Im Hinspiel feierte St. Pauli einen 4:1-Erfolg.

Auf 18. Rang hielt sich der FC Ingolstadt 04 in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die neunte Position inne. Mit erst 21 erzielten Toren hat die Heimmannschaft im Angriff Nachholbedarf. Drei Siege und sechs Remis stehen 14 Pleiten in der Bilanz des FCI gegenüber.