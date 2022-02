2. Liga: FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg (Samstag, 13:30 Uhr)

Gegenwärtig rangiert FC Hansa Rostock auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte das Heimteam lediglich einmal die Optimalausbeute.

Die Körpersprache stimmte in der Regel bei Rostock, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 66 Gelbe Karten sammelte. Ist der 1. FC Nürnberg darauf vorbereitet? Mit zehn Siegen gewann der Club genauso häufig, wie FC Hansa Rostock in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.