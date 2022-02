3. Liga: Eintracht Braunschweig – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Zebras wollen mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Eintracht Braunschweig punkten. Gegen den VfL Osnabrück kam Braunschweig im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0). Duisburg hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man Türkgücü München mit 2:0. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Der MSV Duisburg siegte mit 3:2.

Eintracht Braunschweig belegt mit 46 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. In der Defensive der Heimmannschaft griffen die Räder ineinander, sodass Braunschweig im bisherigen Saisonverlauf erst 25-mal einen Gegentreffer einsteckte. Eintracht Braunschweig verbuchte zwölf Siege, zehn Unentschieden und fünf Niederlagen auf der Habenseite. In den jüngsten fünf Auftritten brachte Braunschweig nur einen Sieg zustande.

Auf des Gegners Platz haben die Zebras noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwölf Zählern unterstreicht. Auf dem 18. Platz der Hinserie nahm man vom Gast wenig Notiz. Der aktuell siebte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Gegenwärtig rangiert Duisburg auf Platz 16, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mit 52 Toren fing sich der MSV Duisburg die meisten Gegentore der 3. Liga ein. Der aktuelle Ertrag der Zebras zusammengefasst: neunmal die Maximalausbeute, zwei Unentschieden und 16 Niederlagen. Duisburg ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches neun Punkte.