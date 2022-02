Champions League: Roman Yaremchuk von Benfica Lissabon sorgt mit Torjubel gegen Ajax Amsterdam für Aufsehen

Der Ukrainer zog nach seinem Treffer sein Trikot aus. Darunter trug der 26-Jährige ein T-Shirt mit dem Symbol der ukrainischen Armee, welches er sichtbar in die Kameras zeigte.

Hintergrund: Am Montagabend hatte Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Truppen den Marschbefehl in die Regionen von Donezk und Luhansk in der Ostukraine gegeben, welche Russland als souveräne Staaten anerkennt. Mit seinem Jubel wollte der 26-Jährige ein Zeichen setzen.