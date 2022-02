Bundesliga, FC Bayern: Der Plan mit Arijon Ibrahimovic

Ibrahimovic, Copado und Co.: Auf diese Youngster setzt Nagelsmann

Offensiv-Talent Arijon Ibrahimović gehörte wegen vieler Corona-Fälle zu Jahresbeginn kurzzeitig dem Profikader des FC Bayern an. Wie plant der Rekordmeister mit dem 16-Jährigen?

Sein Name sorgt für Aufsehen, seine Leistungen am Campus auch. Doch hat Arijon Ibrahimović tatsächlich das Zeug, um Profi beim FC Bayern zu werden? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kurze Zeit später ging es für Ibrahimović jedoch zurück an den Campus – im Gegensatz zu seinem gleichaltrigen Mannschaftskollegen Paul Wanner, der Nagelsmann inklusive einige Bayern-Stars mit seinen Auftritten im Training begeisterte und als Belohnung dafür erste Einsätze in der Bundesliga sowie einen langfristigen Profivertrag erhielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ibrahimović will sich beim FCB durchsetzen

Wie sieht die Perspektive von Ibrahimović in München aus?

Um dieses große Ziel zu verwirklichen, gilt es von Vereinsseite aus aber noch einige notwendige Entwicklungsschritte zu gehen – zunächst bei der U19 von Trainer Danny Galm und mit Blick auf die kommende Spielzeit auch bei der U23, die unter der Regie von Martin Demichelis nach wie vor um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft.

So weit wie Wanner ist Ibrahimović also offensichtlich noch nicht – wenngleich sich der deutsche U17-Nationalspieler zuletzt wegen einer kleineren Verletzung und einer Corona-Infektion auch nicht mehr so empfehlen konnte, wie er es gerne getan hätte.