Borussia Dortmund: BVB mit schlechter Laufleistung und Tempodefiziten

Und plötzlich liefen sie, als hätte es das 2:4 gegen die Glasgow Rangers nicht gegeben. Schossen Tore, fielen sich in die Arme.

Aber vor allem: sie liefen – zumindest war das der Eindruck an diesem milden Sonntagabend, an dem Borussia Dortmund seinen Namensvetter Gladbach mit 6:0 zu überrollen wusste.

Jener Eindruck, der sich in dieser Saison nicht immer aufgedrängt hatte, mochte auch genau an diesen sechs Toren liegen. Erfolg in gewissen Augenblicken kann schon mal über gravierende Schwächen hinwegtäuschen.