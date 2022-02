Rangnicks Red Devils und Ajax müssen zittern

Die früheren Titelgewinner Manchester United und Ajax Amsterdam haben in den Achtelfinalhinspielen der Fußball-Champions-League günstige Ausgangspositionen für den angestrebten Einzug ins Viertelfinale verpasst. Manchester kam mit seinem deutschen Teammanager Ralf Rangnick bei Atletico Madrid nur zu einem glücklichen 1:1 (0:1), und Amsterdam kam bei Benfica Lissabon trotz zweimaliger Führung auch nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Die entscheidenden Rückspiele finden am 15. März (Dienstag) statt.

In Lissabon gelang Ajax-Kapitän Dusan Tadic (18.) per Volleyschuss das 1:0, anschließend traf Haller (26.) - allerdings ins eigene Tor zum Ausgleich. Wenig später war der Ex-Frankfurter jedoch auf der "richtigen" Seite erfolgreich und schoss die Gäste nach einem Abpraller mit seinem elften Saisontor in der Königsklasse wieder in Führung (29.). Roman Jaremtschuk (72.) belohnte Benfica für einen starken Schlussspurt im zweiten Durchgang.