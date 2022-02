Premier League: Liverpool fertigt Leeds ab und lässt ManCity zittern

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat in der Premier League den sechsten Sieg in Folge eingefahren und den Abstand zu Manchester City weiter verkürzt. Die Reds setzten sich am Mittwoch in einem Nachholspiel gegen Leeds United verdient mit 6:0 (3:0) durch und liegen nur noch drei Punkte hinter Meister City (63) und Pep Guardiola. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)