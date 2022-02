Handball, Champions League: Kiel feiert deutlichen Sieg im ersten Heimspiel 2022

Kiel feiert den ersten Heimsieg in 2022 © Imago

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in seinem ersten Heimspiel des Jahres einen deutlichen Sieg gefeiert.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in seinem ersten Heimspiel des Jahres einen deutlichen Sieg gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am Mittwoch in der Champions League das Duell gegen den direkten Konkurrenten Montpellier HB überraschend deutlich mit 35:26 (19:13) und eroberte in der Tabelle der Gruppe A den wichtigen zweiten Platz. (Service: Ergebnisse der Handball-Champions-League)