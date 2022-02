Bundesliga, Hertha BSC: Wofür wurden die Millionen von Lars Windhorst investiert?

Lars Windhorst macht keinen Hehl daraus, dass er sein Investment in Hertha BSC im Nachhinein bereut. Doch wofür wurden seine 375 Millionen Euro ausgegeben? Eine Spurensuche.

Die meisten Menschen werden dieses Gefühl in ihrem Leben nicht spüren, doch von 375 Millionen Euro trennt man sich offenbar ungern - auch wenn man Lars Windhorst heißt und sich wohl trotzdem noch jeden Tag zwei warme Mahlzeiten inklusive Nachtisch leisten kann.

Genau diese 375 Millionen Euro hat Windhorst mittlerweile in den Hauptstadtklub investiert und ist damit mit 66,6 Prozent an der KGaA beteiligt. Doch der „Big City Club“, der entstehen sollte, ist nicht in Sicht. Stattdessen kämpft Hertha praktisch seit Windhorsts Einstieg im Juni 2019 gegen den Abstieg aus der Bundesliga.