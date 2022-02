Tennis, ATP: Novak Djokovic reagiert auf Zverev-Eklat

Alexander Zverev rastet beim ATP-Turnier in Acapulco aus und wird anschließend vom Turnier ausgeschlossen. Novak Djokovic hat zu dieser Strafe eine klare Meinung.

Mit seinem Ausraster hat Alexander Zverev die Sportwelt in Aufruhr versetzt.

Deutschlands Nummer eins im Tennis hatte nach seinem verlorenen Doppel-Match beim ATP-Turnier in Acapulco seiner Wut freien Lauf gelassen und mit seinem Schläger den Stuhl des Schiedsrichters attackiert .

Die Verantwortlichen reagierten sofort und schloss Zverev auch vom Einzelwettbewerb aus. Für Novak Djokovic war diese Entscheidung richtig. „Ich denke, die Disqualifikationsentscheidung war nicht zu harsch. Ich denke, es war unter diesen Umständen richtig“, sagte der Serbe am Rande des Turniers in Dubai. Djokovic hoffe, dass Zverev darüber nachdenken könne und ihm so etwas nie wieder passiere. (Bericht: Wut und Entsetzen nach Zverev-Eklat)