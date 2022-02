NBA: Sorgen um Dirk Nowitzki nach Auftritt bei All-Star Game

Dirk Nowitzki zeigt sich körperlich beim All-Star Game in bedenklicher Verfassung. Auch im Netz wird gerätselt und diskutiert. Bei Toni Kroos gab es schon vorher ein Geständnis.

Dirk Nowitzki war ziemlich in seinem Element, als das All-Star-Wochenende über die Bühne ging. Obendrein wurde der frühere Champion mit den Dallas Mavericks zu einem der 75 besten NBA-Spieler der Geschichte ausgezeichnet. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Was allerdings kaum jemand öffentlich sah: Der mittlerweile 43-Jährige, der seine herausragende Basketball-Karriere 2019 nach mehr als zwei Jahrzehnten in der stärksten Liga der Welt beendet hatte, wirkt körperlich gebrochen. Langsam und schwerfällig bewegte sich Nowitzki auf dem roten Teppich während des Groß-Events in Cleveland, setzte nur mühsam einen Fuß vor den nächsten.