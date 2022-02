Alica Schmidt: Leichtathletik-Star gibt "Let's Dance" einen Korb

Leichtathletik-Starlet Alica Schmidt will es bei der Hallen-DM in Leipzig wissen - und gibt einem bekannten Fernseh-Format einen Korb. Mehr liegt ihr der Model-Job.

Schmidt, die an diesem Wochenende bei der Hallen-DM in Leipzig startet, hat zuletzt laut leichtathletik.de in ihrer Instagram-Story verraten, unlängst gar in einem der gefragtesten deutschen TV-Formate gelandet zu sein.