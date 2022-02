Claudia Pechstein rechnet mit ARD ab: Offener Brief zu Interview-Boykott

Claudia Pechstein ist in einem Offenen Brief auf Konfrontationskurs mit der ARD gegangen. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Claudia Pechstein attackiert ARD

Pechstein, die den Offenen Brief am Mittwochabend auch auf ihrer Facebook -Seite veröffentlichen wollte, rechnete dabei auch namentlich mit den ARD -Verantwortlichen um Sportkoordinator Axel Balkausky ab.

Offener Brief gegen ARD-Verantwortliche und Hajo Seppelt

Die Berlinerin, die bei der Eröffnungsfeier in Peking die deutsche Fahne getragen hatte, sprach dabei über „Versagen Ihrerseits (Balkausky, Anm. d. Red.) und das Ihres Kollegen Steffen Simon, der als WDR -Sportchef und Sportschauchef im Jahre 2012 genauso für die stümperhafte Seppelt-Berichterstattung in der Verantwortung stand wie Sie, werter Herr Balkausky.“

In einer umfassenden eigenen Chronologie listete Pechstein in ihrem Schreiben zudem auf, welche Korrespondenz sie in den Jahren 2012 und 2013 mit der ARD geführt habe und ging dabei sowohl mit deren Fragen-Methodik als auch die dabei an sie gestellten zeitlichen Bedingungen zur Beantwortung hart ins Gericht.