„Do or die“: BVB in Glasgow „zuversichtlich“

Borussia Dortmund motiviert sich vor dem Europa-League-Rückspiel bei den Glasgow Rangers am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) für ein kleines Fußball-Wunder. „Es ist ein Do-or-die-Spiel, in dem es um viel geht“, sagte Kapitän Marco Reus am Mittwoch im Ibrox Stadium: „Wir sind hochmotiviert und voller Konzentration, um eine Runde weiterzukommen. Wir haben Großes vor. Ich bin zuversichtlich.“