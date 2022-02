Zverev: "Abscheuliches Verhalten" - Pressestimmen nach dem Ausraster - Sperre gefordert

Alexander Zverev verlor nach der Doppel-Pleite an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) beim Turnier in Acapulco komplett die Fassung und ließ seinem Frust freien Lauf.

Zverev schockiert die Presse

„Zverev-Irrsinn in Acapulco“

L‘Équipe fügte an: „Nach seinem Sieg über Jenson Brooksby am Montag in der ersten Runde des Turniers in Acapulco machte Alexander Zverev am Dienstag in Mexiko auf ganz glanzlose Weise von sich reden.“