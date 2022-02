Formel 1: Max Verstappen mit neuem Red-Bull-Boliden - ein Teil erregt Aufsehen

Red Bull hatte sich in den vergangenen Tagen als hartnäckiger Geheimniskrämer entpuppt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

So hatte das Team von Weltmeister Max Verstappen bei der Teampräsentation in Milton Keynes Anfang Februar lediglich ein Showcar vorgestellt statt des richtigen Boliden, der in der kommenden Saison zum Einsatz kommen soll. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)