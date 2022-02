Renata zu OP! Hotfix nach nur einer Woche

Renata Glasc ist der inzwischen 159. Champion in League of Legends © Riot Games

Es hat nicht lange gedauert bis Renata Glasc in der League of Legends Meta angekommen ist. Im Gegenteil. Ihr aufregendes Kit , das nicht nur Verbündete wiederbeleben, sondern gegnerische Champions auch aufeinander losgehen lassen kann, sorgte vor allem wegen letzterer Mechanik für Hype im Rift.

Und gleichzeitig auch für einiges an Frust. Denn je höher man in der Elo geht, desto besser wurde die Performance, die die Renata-SpielerInnen mit der neuen Championess zeigen. Winrates weit über der 50%-Marke waren das Ergebnis. Da Riot Games befürchtet, dass diese Quoten noch weiter nach oben hin ansteigen könnten, griff der Entwickler nun ein - via Hotfix, der in den nächsten Tagen erscheinen soll.