FIFA 22: "Ja, ich bin der beste der Welt" - Anders Vejrgang im Interview

FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang gibt sich in einem Interview selbstbewusst und richtet eine Kampfansage an die Szene. Trotz seines jungen Alters sieht er sich schon auf ganz oben.

Die Weltmeisterschaft muss noch warten

Ende Januar hat Anders sein 16. Lebensjahr vollendet und erfüllt somit alle Regularien für EA-Turniere. Allerdings läuft die Global Series bereits, sodass frühestens im nächsten Jahr die Chance auf den größten Einzelspieler-Titel der Fußball-Simulation besteht. Immerhin konnte der in Hjørring geborene Junge schon in der FIFAe Nations Series für sein Heimatland antreten, wo er ungeschlagen blieb . Auf sein Debüt in der Virtual Bundesliga müssen die deutschen Fans noch warten.

Ganz egal in welchem Wettbewerb, die Vorschusslorbeeren, die sich der eSportler von RB Leipzig vor seiner Premiere auf der großen Bühne erarbeitet hat, sind immens und wecken das Interesse der Community. Im Interview mit FIFA-TV spricht der Däne öffentlich über Ziele in der kompetitiven Szene und gewährt einen Einblick in seine Gefühlswelt. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm dabei nicht.