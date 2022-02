Jetzt wird investiert: NiP will diesen 19-Jährigen Rifler holen

Ninjas in Pyjamas suchen Ersatz für Starspieler Nicolai „dev1ce“ Reedtz und sind dafür bereit, tief in die Tasche zu greifen. Der 19-jährige Ludvig „Brollan“ Brolin soll ihnen über eine halbe Million Euro wert sein.

NiP investiert in die Jugend

Ninjas in Pyjamas (NiP) hatten eine durchaus zufriedenstellende Leistung bei der IEM Katowice 2022 vorzuweisen. Ohne ihren Starspieler Nicolai „ dev1ce “ Reedtz, der wohl weiterhin mit mentalen Problemen zu kämpfen hat , erreichten sie einen beachtlichen 7.-8. Platz, was eine große Verbesserung zu ihren vorherigen Ergebnissen darstellt. Schließlich verpassten sie erst vor wenigen Wochen die Qualifikation für die BLAST Premier Spring Finals und spielten im gesamten letzten Jahr unter ihren Ansprüchen. Da käme ein talentierter Neuzugang gerade recht.

Für NiP steht als nächstes die wichtige Qualifikation für das PGL Major in Antwerpen an. Ihr Starspieler dev1ce wird ihnen weiterhin fehlen, daher wäre es wahrscheinlich , dass sie Brollan noch vor der Qualifikation verpflichten wollen. Was ebenfalls für einen Wechsel spricht, ist, dass Fnatic ihrerseits das Roster umbaut und einen Neustart plant. Bei den ersten Open Qualifiers des RMR Europe fehlt Brollan bereits in ihrem Aufgebot. Der Academy-Spieler Peppe „Peppzor“ Borak wird seine Stelle einnehmen.