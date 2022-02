FC Augsburg: Markus Weinzierl nach Corona-Erkrankung zurück

Markus Weinzierl ist zurück am Spielfeldrand © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Der 47-Jährige leitete am Mittwoch das Mannschaftstraining des FCA und wird somit auch beim Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wieder an der Seitenlinie stehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)