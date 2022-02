Moto 2: Marcel Schrötter nach Sturz an der Hand operiert

Peilt den Saisonauftakt in Katar an: Marcel Schrötter © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Nach seinem folgenschweren Sturz bei Testfahrten in Portugal ist Motorrad-Pilot Marcel Schrötter erfolgreich an seiner linken Hand operiert worden und peilt weiter die Teilnahme am Saisonauftakt (6. März) an.