Fortnite: Epic Games führt neue Steuerung ein

Epic Games hat mehrere neue Steuerungsmöglichkeiten in Fortnite eingeführt. Wie funktioniert die neue Gyroskop-Steuerung?

Fortnite – Gyroskop-Zielen und Flick Stick

Um die neue Steuerung zu aktivieren, müssen Spieler in das Einstellungsmenü gehen und können unter „Touch- und Bewegungssteuerung“ mehrere neue Funktionen aktivieren und bearbeiten. Die wichtigsten Optionen sind „Gyroskop-Zielen“ und „Flick Stick“.

„Gyroskop-Zielen“ wird Nintendo Switch-Spielern schon bekannt sein. Hiermit können Spieler das Fadenkreuz bewegen, in dem sie ihren Controller bewegen. „Flick Stick“ kann aktiviert werden, damit die Kamera schnell in eine Richtung schwingt, wenn man den rechten Stick in diese Richtung bewegt.