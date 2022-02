City-Star Zinchenko mit einem emotionalen Post zum Ukraine-Konflikt

Oleksander Zinchenko spricht über die besorgniserregende Situation in seinem Heimatland. Der Ukrainer äußert einen Wunsch.

Der ukrainische Nationalspieler Oleksander Zinchenko hat mit große Sorge auf die Entwicklung in seinem Heimatland reagiert.

Auf Instagram schrieb der Außenverteidiger von Manchester City: „Mein Land gehört den Ukrainern und niemand wird es sich jemals aneignen können.“ In dem emotionalen Post äußert er außerdem einen eindringlichen Wunsch. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Die ganze zivilisierte Welt ist besorgt über die Situation in meinem Land. Das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und dessen Farben ich in den internationalen Sportarenen verteidige. Das Land, das wir versuchen zu verherrlichen und zu entwickeln. Ein Land, dessen Grenzen intakt bleiben müssen“, erklärte der 25-Jährige.