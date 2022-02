Mittelfußbruch: McKennie fehlt Juventus wohl monatelang

Weston McKennie vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und fällt laut Medienberichten bis zu zwölf Wochen aus. Der Serie-A-Klub bestätigte die Verletzung der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, machte aber keine Angaben zur Ausfallzeit. US-Nationalspieler McKennie erlitt die Verletzung am Dienstag in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal (1:1).

Beim früheren Schalker wurden zwei Mittelfußknochen lädiert, als Pervis Estupinan in der Schlussphase an der Außenlinie bei einem harten Tackling in ihn hineingrätschte. Der letzte Serie-A-Spieltag findet am 22. Mai statt. Im schlimmsten Fall kommt Offensivspieler McKennie (23) in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz. US-TV-Sender ESPN und italienische Medien berichten von acht bis zwölf Wochen Pause.