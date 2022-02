Medien: Manchester United sagt Reise mit russischer Fluggesellschaft ab

Frankfurt am Main (SID) - Nach der Zuspitzung im Ukraine-Konflikt hat der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United offenbar den Flug mit der russischen Airline Aeroflot zum Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid abgesagt. Wie das Portal The Athletic und die Daily Mail berichteten, habe der Klub von Teammanager Ralf Rangnick am Dienstag kurzfristig die Reisepläne zum Auswärtsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) geändert.