DFB-Auswahl trifft in Bologna auf Italien

Der Nations-League-Auftakt der Fußball-Nationalmannschaft gegen Europameister Italien findet am 4. Juni in Bologna statt. Gespielt wird im Stadio Renato Dall'Ara. Drei Tage später erwartet die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick Vize-Europameister England in München. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022: