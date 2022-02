Doppel-Länderspiel im März: DHB-Männer testen gegen Ungarn

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet als Vorbereitung auf die WM-Play-offs zwei Länderspiele gegen Ungarn. Die Partien am 19. März in Gummersbach (16.15 Uhr) und am 20. März in Kassel (17.15 Uhr/beide Sport1) bilden den Abschluss der ersten Lehrgangswoche der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nach der Europameisterschaft im Januar.