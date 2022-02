Anzeige

Prime League Spieltag 17: Drei sind zwei zu viel Prime League #17: Drei sind zwei zu viel!

GamerLegion steht als erster Qualifikant für die EU Masters fest © Amazon European Masters via Twitter

Robin Ahlert

Ein Spieltag vor Ende der regulären Saison stehen drei Teams der Strauss Prime League auf einem geteilten zweiten Platz. Am Ende kann es aber nur Einen geben.

Was für ein Endspurt in der höchsten deutschsprachigen League of Legends Liga!

Zwar standen die Teilnehmer der am 1. März startenden Endrunde der Strauss Prime League auch schon vor dem gestrigen 17. Spieltag fest, dennoch bleibt es nach wie vor höchstspannend. Der Grund dafür ist der Kampf um die beste Ausgangslage für die direkte Qualifikation der EU Masters. Es ist das große Ziel-Turnier am Ende jedes Splits, vergleichbar mit der Europameisterschaft, für die besten Teams der regionalen Ligen.

Seit gestern steht mit GamerLegion auch das erste Team aus der Prime League fest, dass bei den EU Masters an den Start gehen wird. Mit ihrem gestrigen Sieg gegen Kellerkind WAVE Esports steht das Rekordteam der Hinserie uneinholbar mit einer Bilanz von 13:4 an der Tabellenspitze.

Das berechtigt GL in den Playoffs erst in Runde 2 im sogenannten „Juggernaut-Match“ einzusteigen, bei dem der Gewinner direkt in das Finale der Playoffs vorrückt - und damit automatisch für die Gruppenphase der EU Masters qualifiziert ist. Der Verlierer rückt trotz Niederlage direkt ins Halbfinale vor. Sollte man auch dies verlieren, ist man dennoch zumindest für die Teilnahme an der Play-In-Stage der EU Masters berechtigt.

GamerLegions Gegner im diesjährigen Juggernaut-Match wird der Zweitplatzierte des laufenden Spring Splits sein. Und hier beginnt die Sache spannend zu werden. Nach dem gestrigen Spieltag stehen mit Eintracht Spandau, den Unicorns of Love in der Sexy Edition und MOUZ momentan gleich drei Teams auf dem begehrten zweiten Platz.

Spandau oder die Unicorns - wer macht‘s?

Alle drei Teams weisen eine Bilanz von 11:6 Siegen vor. Durch den Sieg von Eintracht Spandau (im Derby gegen BIG) und den gleichzeitigen Niederlagen von UOL SE (gegen Schalke 04) und MOUZ (gegen SK Gaming Prime) konnte es erst zu dieser Konstellation kommen.

Wirkliche Chancen auf den für die EUM-Qualifikation so wichtigen zweiten Platz haben allerdings nur Eintracht Spandau und die Unicorns of Love. Dies rührt daher, das beide Teams am letzten Spieltag im „Clash of the Titans“ (Zitat UOL-Coach Dorde „Splate“ Spasic) aufeinander treffen und gleichzeitig aufgrund ihrer Rückrunden-Siege gegen MOUZ die bessere Bilanz gegenüber den Mäusen haben.

Neben den offensichtlichen Vorteilen, die der zweite Platz bietet, wäre auch der dritte Platz am Ende der Saison zumindest so etwas wie ein Trostpflaster. Das Team, welches diesen belegt, darf zwischen dem Fünft- und Sechstplatzierten wählen, auf wen es im ersten Playoff-Match spielen möchte. Der Viertplatzierte muss sich mit der aus dieser Entscheidung übergeblieben Mannschaft duellieren.

Neben den oben genannten drei Teams, könnte bei der richtigen Konstellation auch Schalke 04 am Ende als lachender Dritter dastehen. Die königsblauen Knappen haben sowohl gegen MOUZ als auch gegen die Unicorns of Love SE eine positive Rückrunden-Bilanz.

Für den letzten Spieltag im Spring Split der Strauss Prime League ist also alles angerichtet.