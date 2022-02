Zlatan Ibrahimovic überrascht mit Berufs-Wunsch: Als Schauspieler zurück nach L.A.?

Kopfüber am Box-Sack! Ibrahimovic fasziniert mit Monster-Workout

Der schwedische Superstar der AC Milan denkt auch mit 40 Jahren noch nicht an ein Karriereende. „Viele Leute sagen mir, dass ich fertig bin mit dem Fußball, aber ich bin ermutigt. Ich bin zuversichtlich in allem, was ich tue“, sagte er im Interview mit Radio 105.