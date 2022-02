SPORT1 zeigt die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Doppelpack: Härtetests gegen Ungarn am 19. und 20. März live im Free-TV

Ismaning, 23. Februar 2022 – Es sind die ersten Länderspiel-Termine für die deutsche Handball-Nationalmannschaft nach der EHF EURO und SPORT1 ist mittendrin, zeigt die beiden Härtetests gegen Ungarn sowohl live im Free-TV als auch in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Am Samstag, 19. März, überträgt SPORT1 das Testspiel live ab 16:00 Uhr aus Gummersbach, am folgenden Tag ist das zweite Match gegen Ungarn live ab 17:00 Uhr aus Kassel zu sehen. Peter Kohl ist jeweils als Kommentator im Einsatz. Für Deutschland sind die beiden Partien, die den Abschluss eines Lehrgangs bilden, ein wichtiger Fingerzeig in der Vorbereitung auf die Play-offs für das WM-Turnier 2023, das in Polen und Schweden ausgetragen wird. In den Play-offs Mitte April wird sich das DHB-Team mit dem Sieger aus dem Duell Färöer gegen Belarus messen.