Entscheidung bei Erling Haaland vor Borussia Dortmunds Europa-League-Kracher gefallen

Erling Haaland wird das wichtige Spiel in der Europa League verpassen. Borussia Dortmund muss ohne seinen besten Torschützen auskommen.

Borussia Dortmund ist nach Informationen von SPORT1 ohne seinen Superstar Erling Haaland zum wichtigen Rückspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers aufgebrochen. Der Stürmer ist nicht rechtzeitig fit geworden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Die Schwarz-Gelben müssen die Aufholjagd also ohne ihren besten Torjäger in Angriff nehmen, nach dem Hinspiel in der Playoff-Runde steht es 2:4. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)