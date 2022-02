Tim Walter über seine Arbeit beim Hamburger SV - Leadertalk von Mounir Zitouni

Tim Walter (46), Trainer des Hamburger SV, gilt als selbstbewusst, meinungsstark, und emotional. Beim Karlsruher SC und dem FC Bayern München arbeitete er erfolgreich in der Jugend und für die Amateurteams. Bei Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart waren die Ergebnisse seiner Arbeit in der 2. Liga höchst unterschiedlich.

Nun hat Walter in dieser Saison mit dem HSV gute Chancen, endlich den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Walter hat klare Meinungen und hält damit auch nicht hinter dem Berg. Ein Gespräch mit Business-Coach und Autor Mounir Zitouni über Streitkultur, Echtheit und Authentizität.

Walter: Wichtig ist die Fähigkeit zu streiten

„Früher waren Trainer Platzhirsche und haben immer alles von oben vorgegeben. So kommt man nicht weiter. Jeder hat seinen Standpunkt, trotzdem muss man sich auch über diese Dinge austauschen. Man kann nur dazulernen und von jeder Meinung was mitnehmen. Austausch und Kommunikation sind das A und O“, sagt Walter.

Walter: „Es geht darum, sich treu zu bleiben“

Die Spieler müssen selber Verantwortung übernehmen

Was den Umgang mit seinen Spielern angeht, da hat Walter klare Vorstellungen. Er will die Fußballer zu mündigen, entscheidungsfreudigen Mitarbeitern machen.

Er sieht den aktuellen Umgang mit Talenten kritisch. „Wir erziehen unsere Spieler dazu, dass sie keine Entscheidungen mehr treffen. Das merkt man dann auch auf dem Platz, dass die Verantwortung immer an den nächsten weitergegeben wird und dann nochmal an den nächsten weitergegeben wird. Keiner will mehr Fehler machen, also treffe ich keine Entscheidungen“, kritisiert er.