Alex Zverev nach Ausraster disqualifiziert! Unfassbare Attacke gegen Schiedsrichter Turnierausschluss für Zverev!

Unfassbar! Hier bricht Zverev einen Weltrekord

Alexander Zverev flippt beim Turnier in Acapulco nach seinem Aus im Doppel komplett aus. Die ATP reagiert - und schmeißt ihn auch aus dem Einzel-Wettbewerb.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nach einem unverzeihlichen Ausraster bei seiner Doppel-Niederlage beim ATP-Turnier in Acapulco auch aus dem Einzel-Wettbewerb ausgeschlossen worden.

„Wegen unsportlichen Verhaltens am Ende seines Doppel-Matches am Dienstagabend wurde Alexander Zverev aus dem Turnier in Acapulco gestrichen“, teilte die ATP auf Twitter mit.

Zverev verlor nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) komplett die Fassung und ließ seinem Frust freien Lauf.

Alexander Zverev attackiert nach Pleite den Schiri

Der Deutsche schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an („You fucking idiot“ - du verdammter Idiot) und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.

Im Einzel hatte Zverev eigentlich das Achtelfinale erreicht, nachdem die deutsche Nummer 1 in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10) besiegt hatte. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.

Sein nächstes Match sollte Zverev in der Nacht zu Donnerstag (MEZ) gegen Peter Gojowczyk bestreiten - stattdessen hat der Münchner nun ein Freilos.

