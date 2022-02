WWE: AJ Styles unterschreibt neuen Multi-Millionen-Deal

Nach Kevin Owens und Sami Zayn hat WWE einen weiteren Star länger an sich gebunden - mit einem für die Verhältnisse der Wrestling-Liga sehr lukrativen Deal.

Wie Fightful berichtet, hat der frühere Champion AJ Styles seinen in diesem Jahr auslaufenden Vertrag um „mehrere Jahre“ verlängert. Der potenzielle Rentenvertrag für den früheren WWE-Champion, der in diesem Jahr 45 wird, soll ihm „deutlich“ über 3 Millionen Dollar pro Jahr einbringen, plus Auslagen für Reisekosten.