NFL: Green Bay Packers holen Dominik Eberle! Das sagt der deutsche Kicker zum Konkurrenzkampf mit Legende Mason Crosby

„Es ist unglaublich, dass ich jetzt ein Teil von so einem Traditionsteam sein kann“, sagt Eberle bei SPORT1 : „Ich freue mich schon, ein Cheesehead zu werden und in Green Bay zu leben. Ich freue mich auf das erste Spiel, auf die Preseason, aufs Training Camp. Ich werde alles geben und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt.“

Eberle bei Green Bay Packers Konkurrent von Crosby

„Ich habe sehr viel Respekt vor Mason Crosby. Er ist ein langjähriger Kicker in der NFL, hat den Super Bowl gewonnen, ist ein Clutch-Kicker und macht viele Gamewinner“, lobt Eberle seinen inzwischen 37 Jahre alten Kontrahenten, betont aber auch: „Meine Erwartung ist wirklich, dass ich am Ende der Kicker bin, wenn ich auf meinem besten Niveau kicke - und genau so gehe ich in diesen Konkurrenzkampf rein.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)