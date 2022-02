Champions League: Havertz lässt Chelsea jubeln - Blues siegen im Achtelfinalhinspiel gegen Lille mit 2:0

Der Titelverteidiger und frisch gebackener Klub-Weltmeister besiegte im Achtelfinalhinspiel der Königsklasse den französischen Meister OSC Lille mit 2:0 und hat damit beste Chancen, erneut in die Runde der letzten Acht einzuziehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Maßgeblich beteiligt am Erfolg des Teams von Thomas Tuchel war Kai Havertz: Der 22-Jährige brachte die Blues früh in Führung (8. Minute).

Christian Pulisic erhöhte in Halbzeit zwei (63.) Damit verschafften sich die Blues für das Rückspiel am 16. März (Mittwoch) eine vielversprechende Ausgangsposition.

Nebenbei stellten die Londoner einen neuen Rekord auf: Die Tuchel-Elf ist das erste englische Team, dass fünf Heimspiele in der Champions League nacheinander gewinnt, ohne einen Gegentreffer zu kassieren.

Werner und Lukaku bei Chelsea auf der Bank

Aus dem deutschen Nationalmannschafts-Trio der Gastgeber stand neben Havertz auch Abwehrspieler Antonio Rüdiger in der Startelf. Stürmer Timo Werner dagegen musste ebenso wie „Sorgenkind“ Romelu Lukaku auf der Bank Platz nehmen. „Wir haben viele gute Stürmer, da ist es gut, wenn wir mal wechseln und es dem Gegner nicht leicht machen“, sagte Havertz.

Mit Havertz in Lukakus Rolle als zentraler Spitze bemühte sich Chelsea an der heimischen Stamford Bridge früh um klare Verhältnisse. Die Führung durch einen Havertz-Kopfball nach einer Ecke von Hakim Ziyech war bereits die dritte bessere Torgelegenheit des gebürtigen Aacheners. Havertz erzielte damit sein zweites Tor in der laufenden Champions-League-Saison.