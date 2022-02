DEL: Eisbären Berlin gelingt Kantersieg bei Kölner Haie - Bremerhaven unterliegt Straubing

Die Eisbären Berlin festigen ihre Tabellenführung in der DEL mit einem Kantersieg. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven verlieren ein wichtiges Spiel.

Meister Eisbären Berlin hat seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Kantersieg zementiert. Die Hauptstädter feierten in einer Nachholbegegnung ein 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) bei den taumelnden Kölner Haien, die nun elf ihrer letzten zwölf Spiele verloren haben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der DEL)

In weiteren Partien am Dienstag verloren die Fischtown Pinguins Bremerhaven im direkten Duell um einen Playoff-Platz gegen Verfolger Straubing Tigers mit 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). Schlusslicht Iserlohn Roosters unterlag bei den Schwenninger Wild Wings 3:4 (0:3, 2:0, 1:1).

In Köln eröffnete Frank Hördler nach fünf Minuten den Torreigen der Gäste, die zum achten Mal in Folge gegen die Haie als Sieger vom Eis gingen. Marcel Noebels, mit der deutschen Nationalmannschaft vor einer Woche bei den Olympischen Spielen in Peking früh gescheitert, bereitete vier Eisbären-Treffer vor. (DATEN: Tabelle der DEL)