NBA: J. J. Redick kritisiert Verhalten von Zion Williamson bei New Orleans Pelicans

Zion Williamson ist in der NBA wegen einer Verletzung momentan außen vor. Von einem Ex-Spieler muss er sich nun Vorwürfe gefallen lassen.

Zion Williamson hat in der laufenden NBA-Saison noch kein Spiel absolviert. Der als Megatalent gehypte Big Man der New Orleans Pelicans hat mit einer hartnäckigen Fußverletzung zu kämpfen, die womöglich eine weitere Operation erfordert.

Nun muss er sich auch noch Vorwürfe eines Ex-NBA-Stars gefallen lassen. J. J. Redick kritisierte das Verhalten des Youngsters in der ESPN-Show First Take und behauptete, dieser würde sich von seinem Team distanzieren.