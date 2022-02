FC Bayern: Alphonso Davies auf Kurztrip in die Türkei

Alphonso Davies ist derzeit auf einer Privatreise in der Türkei. Der Linksverteidiger der Bayern befindet sich nach seiner Herzmuskelentzündung auf dem Weg der Besserung.

Der FC Bayern hängt trotz des 4:1-Sieges gegen Greuther Fürth am vergangenen Sonntag derzeit etwas durch.

Vor allem das Fehlen von Alphonso Davies macht sich beim Rekordmeister bemerkbar. Der schnelle Kanadier ist der ideale Mann für die Position des linken Schienenspielers in Julian Nagelsmanns Fünferkette. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Derzeit befindet sich der 21-Jährige aber nicht in München, sondern in der Türkei - nach SPORT1-Informationen ist es eine Privatreise. Davis postete in seiner Instagram-Story zwei Videos aus seinem Kurzurlaub.