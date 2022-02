Aaron Hunt beendet seine Karriere als Profi-Fußballer

Der 35-Jährige, der seit Sommer 2021 vereinslos ist, fügte hinzu: „Ich habe seit Sommer einige Möglichkeiten gehabt, zu unterschreiben. Aber am Ende hat es nicht so recht gepasst. Es ergibt keinen Sinn, ein weiteres halbes Jahr zu warten. Das Thema Profi-Fußball ist für mich abgeschlossen.“

Hunt vermisst Pflichtspiele

Er sei zufrieden, betonte aber: „Das Einzige, was mir im Moment ein wenig fehlt, sind die Spiele am Wochenende unter Wettkampf-Bedingungen. Darauf hatte ich in meiner Laufbahn am allermeisten Bock.“